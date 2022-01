C'è posta per te, Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta: "A chi ca*** deve chiederlo allora?". Tommaso umiliato

30 gennaio 2022 a

Attimi di alta tensione a C'è posta per te, il programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Qui, nella puntata di sabato 29 gennaio, Raffaella e Sara chiedono di vedere il padre e la compagna di lui, Michela. "Sono passati tre anni in cui abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono vent'anni che sei mancato nella nostra vita e quindi hai perso tutto di noi, non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, ora mio marito", ha spiegato la figlia più piccola.

E ancora: "Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato, mi chiedo come è possibile che tu non voglia avere alcun rapporto con noi. Tu, Michela, sei madre e io non capisco perché non vuoi che tra noi ci sia un rapporto, visto che non abbiamo fatto nulla". Ma l'uomo, Tommaso, è del parere diverso.

Raccontando alla conduttrice la sua versione, il padre dice che sia Raffaella che Sara mentono e che il loro scopo non è riappacificarsi, ma i soldi. Tommaso porta anche un esempio: "Quandl Raffaella si è sposata mi è venuta a chiedere 10mila euro". L'uomo è fermo sulle sue posizioni, confidando di non voler aprire la busta. Da qui la sfuriata della De Filippi che sbotta: "Secondo te, è brutto parlare di soldi ma quando una figlia si sposa a chi ca**o deve chiedere i soldi se non alla famiglia?". Ma niente, Tommaso è irremovibile e decide di lasciare il programma senza riabbracciare le figlie.

