C'è posta per te, "cosa voglio fare a 92 anni": Stefano spiazza Maria De Filippi, in tv la più impensabile delle confessioni

Batosta per Stefano. A C'è posta per te, nella puntata di sabato 29 gennaio in onda su Canale 5, il 92enne deve fare i conti con l'ennesimo rifiuto. Dopo essersi visto chiudere la busta in faccia lo scorso anno dell'amata Elena, l'uomo ci riprova. Questa volta è Maria De Filippi a cercargli, invano, nuove pretendenti. "Vivo a Salina, ho la farmacia vicino. La mattina prendo il caffè sul terrazzo, ho quattro frullatori in cucina. Ho acquistato pentole e padelle nuove, due impastatrici. Tutte le mattine faccio la doccia, ho comprato una macchina per allenare le gambe - si presenta –. Il mio cuore appartiene a te se mi vuoi sposare".

Eppure l'appello non va a segno. Prima a declinare l'invito è Maria Antonietta: "Non mi sono sposata da piccola e non mi sposo ora. Grazie", rifiuta la prima, Maria Antonietta. Poi è la volta di Angela, a cui a dire di no è proprio Stefano, poco attratto dalla donna.

E ancora le sorelle Lilla e Maria, ma anche loro rifiutano. Poi entra Maria Franca, anche lei intenzionato a non prendere Stefano come marito. E infine Italia, anche lei poco attraente per il 92enne. A quel punto la conduttrice è costretta a risollevare l'umore di Stefano: "Te ne trovo altre otto, vedrai".

