Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata. "Non ti permettere, cafona": la rissa con Tina Cipollari

Nuovo scontro Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. “Non ti permettere più di fare queste cose cafona e maleducata!”, ha esclamato ad un certo punto la Cipollari alla Galgani. Non appena la Cipollari ha detto di avere un interesse per Franco, le ha lanciato una frecciata: “Sul primo straccio che trova si butta. Quando non ha uomini per lei si butta sul primo malcapitato”. La risposta di Gemma è stata: “Non hai capito niente. Non sa nemmeno quello che dice. Veramente non si può sopportare”.

E Franco quando Tina Cipollari gli ha chiesto se ha interesse per Gemma ha subito sottolineato: “A livello di amicizia si, è molto romantica e sentimentale, io non lo sono. E’ una bellissima donna, ma non è quello il problema”. Ma Tina è poi sbottata: “Lo sapete perchè ha tutta questa cattiveria? Perchè viene respinta da tutti gli uomini, perchè nessuno la ama, donna destinata alla solitudine eterna, cattiva, maleducata”.

Gemma ha replicato: “Tu sei una cafona”. Tina Cipollari si è rifiutata di rientrare in studio: “Rimango fuori, lei l’ha portata fuori e lei la riprende la sedia, ha fatto questa bravata e la riprende, lei la va a riprendere altrimenti mi sto sul divano, la devi andare a riprendere”. Non appena Ida Platano si è offerta di prendere la sua sedia, Tina l’ha attaccata: “Ma chi sei l’assistente di studio? Sei la sguattera di Gemma? Fatti i fatti tuoi!”.

