Uomini e Donne, la rivolta di Andrea Nicole: "Non lo ho mai detto", Maria De Filippi spiazzata

A brevissimo Andrea Nicole e Ciprian torneranno ospiti in studio da Maria De Filippi a Uomini e Donne, su Canale 5. Ieri 28 gennaio, rivela il sito Gossipetv. la coppia era presente durante la registrazione del programma, insieme con Isabella e Fabio, come ha scritto Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Intanto, la coppia ha anche rilasciato una lunga intervista a Fanpage.

Andrea Nicole ha quindi sottolineato di non aver mai detto né pensato che il programma volesse usarla per fare ascolti. Anzi, ha proprio negato questa possibilità con tutte le sue forze: "Non ho mai avuto quell’impressione. Mi sono fidata tanto di Maria e posso dire di non aver sbagliato a darle la mia fiducia", ha chiarito.

Di più. La ragazza ha anche dichiarato di non avere mai avuto paura dei pregiudizi e che non teme niente e nessuno. Da parte sua peraltro, il confronto è sempre avvenuto nei limiti della civiltà anche se qualche volta ha dovuto sentire dei giudizi poco carini sul suo conto. Quindi ha concluso: "Il modo migliore per normalizzare qualcosa è non trattarla diversamente dal resto. Avere un occhio di riguardo quando si toccano argomenti che non si conoscono è giustissimo. Trattare in modo diverso una persona, non fa altro che dividerla dalle altre". E ancora; "Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo. Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento”

