Uomini e Donne, Ida Platano: "Sapete cosa mi ha proposto?", la proposta indecente di Marcello Messina

Francesco Fredella 28 gennaio 2022 a

a

a

Senza freni. Ora vuota il sacco Ida Platano di Uomini e Donne. Che svela tutto su Marcello Messina, una delle sue ultime conoscenze. Ida Platano, lo ricordiamo, è ancora alla ricerca dell'amore dopo molte delusioni. Ricordiamo che la sua storia con Riccardo Guarnieri è stata molto importante nella sua vita. La dama del programma di Canale 5, rispondendo a una domanda di Maria De Filippi, lo dice chiaramente in un'intervista al magazine ufficiale del programma.

Minacce e una orribile storia di soldi. Carmen e Luigi ospiti dalla De Filippi? Subito dopo finisce in disgrazia





“Lui mi ha proposto di vederci, quando passerò da Torino, per bere qualcosa e farci un saluto. Mi aveva proposto anche di sentirci ancora da amici, ma poi non è successo”, racconta la dama al giornale di Uomini e Donne. Tra Ida Platano e Messina è stato un flirt lampo. Veloce. Finito alla velocità della luce. Ed ora pare che lui abbia messo definitivamente una pietra sopra alla vicenda. Nella lunga intervista Ida parla anche della sua infanzia in Sicilia con molta commozione, racconta dei suoi fratelli. “Sono diventata presto adulta”, dice la dama. All'età di 17 anni ha lasciato la Sicilia insieme al suo fidanzato. Si è sposata ed ha avuto un figlio, che si chiama Samuele. Di certo non riesce a dimenticare Riccardo Guarnieri, suo grande amore. Nella puntata di ieri Tina Cipollari rincara la dose andando pesantemente a rispolverare vecchi ricordi.

Amici, tsunami-Covid sul programma di Maria De Filippi: si ferma il programma, un guaio enorme





Poi capitolo Incarnato. “Siamo amici, lo vedo come un fratello”, dice. Grazie amicizia, nulla di più. “Al momento più che di sposarmi sogno di avere un altro figlio”, confessa ancora Ida. Non riesce a trovare l'amore in tv: nemmeno con Diego Tavani è andata bene.

"Orgogliosa di essere zerbino". Gemma Galgani si auto-umilia. Gelo De Filippi: "Così diventa..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.