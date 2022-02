Sanremo 2022, Iva Zanicchi e la battuta a Drusilla: "Cosa le stava dicendo davvero". Si ribalta tutto

04 febbraio 2022 a

Drusilla Foer è stata la grande protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Con la sua ironia e intelligenza ha colpito e convinto tutti ed è stata molto più di una semplice “valletta”: unica macchia è organizzativa, dato che il suo splendido intervento sull’unicità meritava un passaggio in una fascia oraria più centrale e non verso chiusura.

Sui social è però divampata la polemica su uno scambio sul palco tra Drusilla e Iva Zanicchi. “Quanto sei alta”, ha esclamato la cantante. “Più di te”, è stata la risposta. “Hai anche altre cose più di me”, ha scherzato la Zanicchi. E qui si crea un caso: secondo Selvaggia Lucarelli, Drusilla avrebbe replicato “sono colta”. Ma non è dello stesso parere Luca Bizzarri: “Poi vai a sentire e ti accorgi che ‘sei colta’ lo dice la Zanicchi a Drusilla (che ricordo a tutti è un personaggio inventato da un bravissimo attore. Non viceversa. Come siamo bravi qui a esaltare delle storie che ci inventiamo”.

La Lucarelli però non c’è stata e ha replicato sempre via social: “Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il ‘nooo’ di Amadeus ha realizzato di aver dato una cosa squallida e ha accennato un ‘no è col…’. Al che Drusilla, gran signora, ah detto ‘sono colta, intelligente’ per aiutarla. E su, quale fake news”. La diretta interessata ha negato dissidi con Drusilla: “Siamo amiche, sono stata io a dirle che è più colta di me”.

