Uomini e Donne, Andrea Nicole torna in studio dopo la "cacciata"? Clamoroso, com'è ridotta oggi

Il trono di Andrea Nicole ha fatto molto discutere a Uomini e Donne. E non per il fatto di essere la prima tronista ad aver completato la transizione da uomo a donna, ma perché la maniera in cui ha lasciato il dating show di Canale 5 ha fatto molto discutere. Soprattutto all’interno dello studio, con Maria De Filippi amareggiata per il mondo in cui Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian Aftim hanno agito alle spalle del programma.

Adesso però è tutta acqua passata, dato che i due - al netto delle regole infrante prima della scelta finale - stanno dimostrando di amarsi davvero, a differenza di quanto sospettato da alcuni opinionisti di Uomini e Donne. Andrea Nicole è tornata in studio per raccontare come sta proseguendo la sua storia con Ciprian. Stando alle anticipazioni che stanno circolando in rete, Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo ai due ragazzi.

Li farà infatti ballare con tanto di pioggia di petali di rosa, inscenando la scelta “classica” che avrebbero dovuto fare al posto della loro turbolenta uscita di scena. Pare che Andrea Nicole e Ciprian si siano commossi per il gesto della De Filippi: pace fatta quindi tra i due ragazzi e il programma di Canale 5.

