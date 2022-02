Uomini e Donne, Maria De Filippi ferocissima: Eleonora sotto torchio, crisi di nervi e lacrime in studio

03 febbraio 2022 a

Maria De Filippi perde raramente la pazienza. A volte, però, è inevitabile. Adesso a farla stufare sarebbe stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, Eleonora De Fazio. Stando ad alcune segnalazioni, infatti, la giovane avrebbe avuto una relazione fuori dal programma proprio mentre era impegnata a fare la corte al tronista, Luca Salatino. La conduttrice del dating show ha preferito far leggere solo a Eleonora il contenuto di queste segnalazioni, così da non crearle troppo imbarazzo.

Nel frattempo si è creato non poco disagio in studio. E anche la De Filippi è apparsa piuttosto tesa. Più volte, infatti, ha chiesto ad Eleonora di essere sincera sulla sua vita sentimentale. La ragazza, però, ha negato tutto, parlando di una storia finita, caratterizzata da rapporti occasionali. Nel corso della puntata è pure scoppiata in lacrime. Il tronista nel frattempo ha detto di avere qualche dubbio. Così ha chiesto ad Eleonora di poter controllare il suo cellulare.

Sullo smartphone della ragazza, però, c'erano solo conversazioni di dicembre. Come se tutto il resto fosse stato cancellato. La De Filippi, poi, ha fatto sapere che intanto era arrivata l’ennesima segnalazione sul suo conto. Ecco perché ancora una volta ha invitato la corteggiatrice a essere sincera. "Ma certo. La faccia è la mia, io la sto mettendo”, ha risposto con sicurezza Eleonora. “Io non so che fare”, ha detto invece la conduttrice, che ormai sembra trovare non poca difficoltà a gestire questa situazione.

