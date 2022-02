Uomini e donne, Gemma Galgani da giovane? "Io l'ho conosciuta bene, forse...". L'ex cavaliere, pesante sospetto

04 febbraio 2022 a

Gemma Galgani è una grande protagonista dello show di Maria De Filippi. A parlare della sua vita lontano dalle luci dei riflettori ci pensa un ex cavaliere che la conosce molto bene, Antonio Jorio. Durante la sua prima puntata nel programma di Canale 5, Antonio venne attaccato da un uomo che stava discutendo proprio con Gemma. E forse è proprio da lì che è nata la loro amicizia. Jorio racconta di essere andato a trovarla molte volte a Torino.

“All’epoca scrivevo per vari settimanali e lei occasionalmente mi chiamava al teatro dove lavorava per intervistare grandi protagonisti, come Proietti o Brignano. Di solito dormivo in albergo, ma mi pare di ricordare di essere stato una volta a casa sua. Se non ricordo male. Nasce amica e muore amica”. Gemma, racconta. si confidava molto con lui. Gli parlava spesso di Ennio e ricorda quando fu invitato alla loro festa di fidanzamento.

Sul piano della vita sentimentale, le consigliava di essere “meno apprensiva”. Spiega che la Galgani prova molta ansia, che lui vedeva “come una sorta di inadeguatezza, come se le mancasse qualcosa”. Crede che sin da ragazza Gemma abbia avuto questo carattere. Magari da ragazza è arrivata seconda, ha perso qualcosa, e certe situazioni ce le si porta dietro tutta la vita. Mi dava l’impressione di essere esistenzialmente precaria” Antonio Jorio l’ha vista mentre lavorava come direttrice di un teatro: “Era rigorosa e autorevole, metteva tutti in riga. Quando andai a trovarla dopo lo spettacolo andammo a cena con Gigi Proietti e gli altri attori. Lei era disinvolta, a suo agio, sicura di sé. Non si lasciava intimidire. Tutto il contrario di com’è nelle storie d’amore”, conclude.

