Uomini e donne, Andrea Nicole e il regalo per Ciprian: "Rimasto choccato", una sorpresa (molto) intima

Si parla ancora una volta di Uomini e Donne sui social, Andrea Nicole svela qualcosa di inaspettato: "Ciprian era scioccato". Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto? Su Instagram Andrea Nicola ha risposto alle curiosità dei fan, facendo riferimenti alle esterne con Ciprian Aftim: "In questa esterna sono arrivato salutando Ciprian in rumeno e lui è rimasto scioccato con una faccia impagabile per qualche minuto perché non se lo aspettava, per poi sgridarmi perché secondo lui chiamo ‘amo’ troppe persone (gelosone)”.

E poi, sempre Andrea Nicole, parla dell'esperienza dopo Uomini e Donne: pochi giorni fa, ad esempio, ha festeggiato il compleanno ed ha raccontato diversi retroscena su come ha trascorso la giornata. Una cosa che non ama? "Il tempo uggioso", ha raccontato nella diretta social dopo aver finito l'esperienza al programma di Maria De Filippi. Insomma, quando ci sono le nubi ed il cattivo tempo il suo umore va letteralmente a terra.

Nei giorni scorsi, dopo l’uscita dal programma i due si sono raccontati. "È stata a prescindere da tutto un'esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria", dicono. “Io e Ciprian vogliamo andare a convivere”, avevano raccontato dopo Uomini e donne. I fan continuano a seguire il programma mariano senza sosta. E i beniamini di quel format, a quanto pare, anche sui social non perdono di vista la super coppia: Andrea Nicole e Cipriani potrebbero approdare a Temptation island. Immaginate cosa sarebbe il loro arrivo?

