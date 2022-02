Amici, "non ci fermiamo più": Federica Gentile e gli inediti per la gara, la novità

07 febbraio 2022 a

a

a

Federica Gentile torna ad Amici di Maria De Filippi con una bella novità. Su Radio Zeta, la radiovisione della Generazione futuro, continua la programmazione degli inediti dei ragazzi. Un'altra settimana per votare su RTL 102.5 Play. Ma spunta una grande sorpresa. Riavvolgiamo il nastro. La De Filippi nel corso della puntata dice: "Come sapete c'è una radio che nelle ultime settimane ha suonato i vostri inediti. Si tratta di Radio Zeta". In studio, quindi, arriva Federica Gentile, direttrice artistica della radiovisione punto di riferimento della Generazione futuro. "Circa 280 passaggi, roba da power, più di 30 mila voti su RTL 102.5 Play", sottolinea la Gentile.

"Valuta bene le tue amicizie". Amici, Alessandra Celentano, l'inquietante consiglio a Carola

Radio Zeta nelle ultime tre settimane ha infatti programmato a scaglioni gli inediti dei ragazzi, chiedendo agli ascoltatori di esprimere la propria preferenza su Rtl 10.2.5 Play. “Abbiamo tre primi classificati, uno per settimana”, spiega la Gentile. La prima settimana ad avere la meglio è stato Alex (in rotazione con Aisha, Rea e Crytical), la seconda settimana tra Albe e Luigi l’ha spuntata quest’ultimo, mentre la terza settimana LDA si è imposto su Aisha.

"Ecco perché me ne sono andata": Natalia Titova, bomba su Amici: la confessione che spiazza Maria De Filippi

“Voi spiegare cosa succede adesso”, chiede Maria De Filippi a Federica Gentile? "Non ci fermiamo", risponde. "Questi tre brani sono in rotazione questa settimana su Radio Zeta, e chiediamo nuovamente ai nostri ascoltatori, ai telespettatori di Amici e a tutti i fan dei ragazzi di scatenarsi e votare il proprio preferito su Rtl 102.5 Play. Alla fine della prossima settimana il brano che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze passerà in rotazione su RTL 102.5". Quella annunciata da Federica Gentile è davvero una grande sorpresa per tutti i ragazzi e per i fan di Amici. Si preannuncia una settimana all’ultimo voto! La Gentile sarà di nuovo dalla De Filippi domenica prossima per annunciare chi dei tre ragazzi riuscirà a conquistare "i passaggi" su RTL 102.5 (la prima radiovisione d'Italia).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.