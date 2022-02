Gf Vip, occhio al dettaglio: come si presenta in studio Adriana Volpe, uno schiaffone alla miseria

Francesco Fredella 08 febbraio 2022 a

Piace ai telespettatori il suo look. Ma piacciono anche i modi di fare: per Adriana Volpe, una delle opinioniste del Gf Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini -, il ritorno in prima serata corrisponde con un grande passo in avanti fatto nel mondo della tv - dopo anni a I fatti vostri (su Rai2) e a Tv8 la scorsa stagione. Colpisce, durante la diretta di ieri 7 febbraio, il suo abito. La Volpe sfodera una lunga gonna rosa con spacco, abbinata a una camicetta bianca in seta. Il prezzo, per entrambi gli indumenti, si aggira intorno ai 770 euro. Una somma considerevole per una prima serata.

Andando nel dettaglio, come si legge dopo un'accurata erudizione sul web, la gonna chiffon glorius viene venduta al prezzo di 560 euro, la camicetta in seta satin è acquistabile a 210 euro. Si tratta di due abiti griffati Orha Roma, un marchio che negli ultimi tempi di strada ne ha fatta abbastanza. Il brand, tra l'altro, vede nel suo marchio un certo collegamento alla rinascita e alla bellezza di Roma, città eterna per antonomasia.

La Volpe, che ha conquistato tutti in questi sei mesi di Grande Fratello vip, potrebbe navigare a vele spiegate verso un nuovo programma televisivo. Sempre su Canale 5. Magari d'estate? Chissà. Solo un paio di anni fa, dopo la sua partecipazione al reality condotto da Signorini, si vociferava di un Mattino 5 weekend (il sabato e la domenica) che avrebbe condotto con Michele Cucuzza - in quel periodo era stato uno dei suoi compagni d'avventura nella casa. Ma l'ipotesi tv è sfumata e la Volpe ha scelto Tv 8 al mattino. Poi il ritorno a Mediaset.

