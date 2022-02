Uomini e Donne, impensabile Maria De Filippi: "Devo farlo, davanti a tutti". Le scuse ad Andrea Nicole, clamoroso

07 febbraio 2022 a

La coppia formata da Andrea Nicole e Ciprian è tornata nello studio di Uomini e Donne, dove tutto è iniziato. Per loro due non c'è stata la classica scelta, con sedie rosse e petali. Tutt'altro. La tronista prima ha confessato di aver trascorso la notte da sola con il corteggiatore e poi lo ha scelto. Subito dopo, è partita una valanga di polemiche contro di loro. Anche Maria De Filippi si era detta profondamente dispiaciuta e delusa da quel comportamento.

Nella puntata andata in onda oggi, la conduttrice si è voluta scusare con loro. In particolare con Ciprian, sul quale ha sempre avuto dei dubbi: "Ciprian volevo farti delle scuse. Non credevo che fossi sincero. Te l’ho detto davanti a tutti e davanti a tutti mi ricredo, è giusto. Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro. Siccome c’era il provino da tronista, ero partita prevenuta”. La De Filippi, poi, ha spiegato che l'aggressività usata da Gianni Sperti contro Andrea Nicole in quella famosa puntata era legata esclusivamente al ruolo che lei aveva assunto nel programma: "Voleva che finisse perfettamente".

A quel punto l'ex tronista ha detto: "Sentivo quell’aggressività, mi sono paralizzata. Sono contenta. Sono contenta di aver avuto ragione e di aver fatto tutto nel modo più sincero possibile, anche nell’errore che ho commesso”. Poi, rivolgendosi alla conduttrice, in lacrime ha confessato: “Sono contenta di aver sentito le tue scuse”. Maria allora sorridendo ha risposto: “Sei proprio stupida, perché?”. Tina Cipollari invece ha preferito lasciare lo studio e non assistere a quella parte di puntata. Nel frattempo è arrivato anche il commento dell'altro corteggiatore, Alessandro Verdolini, che su Instagram ha scritto: “Talvolta a tacere si fa più bella figura. Ecco perché io taccio e rido”.

