Green pass, il dramma di Pinuccia a Uomini e Donne: "Come mi hanno cacciata", la vergogna sul treno contro un'anziana

Il tema del vaccino e del Green Pass è arrivato anche a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di toccarlo dopo che la signora Pinuccia ha raccontato cosa le è successo sul treno preso a Milano. Non avendo ancora fatto la terza dose, la dama del Trono Over era sprovvista del super green pass: per questo è stata bloccata a Reggio Emilia, dove è stata fatta scendere dal treno perché non in regola per viaggiare.

Maria De Filippi le ha fatto notare che era giusto non consentirle di viaggiare: “Sulla tua perdita economica la mettiamo apposto - l’ha rassicurata - sul resto devi avere pazienza come tutti. Già non potevi salire a Milano. Non dovevano neanche farti partire. Pinuccia, non devi rimanerci male, sono le regole”. La signora ha però vissuto quanto accaduto come un’umiliazione personale e per questo si sente molto ferita.

“Mamma che vergogna”, ha commentato mentre raccontava il momento in cui l’hanno fatta scendere dal treno. “Sono troppo triste”, ha aggiunto. La De Filippi ha però ribadito l’importanza del vaccino, soprattutto per andare in un programma televisivo. Alla fine la signora è corsa a fare la terza dose per poter prendere parte alle registrazioni.

