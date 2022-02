Uomini e donne, Andrea Nicole torna in studio con Ciprian? E l'ex tronista la accoglie così: sfogo brutale

Francesco Fredella 08 febbraio 2022 a

La loro storia d'amore, iniziata in tv, sta facendo sognare tutti. Adesso, Andrea Nicole e Ciprian tornano a Uomini e donne. Dove tutto ebbe inizio. La loro uscita di scena è stata burrascosa, ora Maria De Filippi accoglie di nuovo la coppia e spiega che non c'è nulla nei confronti della ragazza (qualcuno sosteneva che avesse qualcosa nei suoi confronti).

Facciamo un piccolo passo indietro. Andrea Nicole lascia lo studio con Ciprian, ma non mancano insulti e offese da parte degli opinionisti. E poi l'ipse dixit di Maria De Filippi, che non aveva risparmiato parole al vetriolo nei confronti di Ciprian. Oggi, dopo alcuni mesi, le cose sembrano essere totalmente diverse ed il pubblico si è ricreduto su Andrea Nicole e Ciprian, che stanno ancora insieme.

"Non lo ho mai detto", la rivolta di Andrea Nicole in studio: Maria De Filippi spiazzata

In studio, però, i malumori volano alla velocità della luce. Ad esempio, Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Nicole, non usa belle parole nei confronti di Ciprian: lo scontro si consuma su Instagram. Non è l'unico a dirne di tutti i colori, visto che anche Joele Milan - accusato di aver ingannato la redazione - vorrebbe spiegare la propria posizione.

Andrea Nicole e il regalo per Ciprian: "Rimasto choccato": la sorpresa (molto) intima della ex di U&D

Joele, però, dice di essere felice per Andrea Nicole e Ciprian. Poi racconta: “Avrei fatto anch’io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social e lo faccio ancora se serve!”. “Spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! E non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia!” Cala il sipario alla vicenda? Forse sì. E vissero, tutti, felici e contenti.

