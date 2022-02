Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian? "Decisamente sì", un annuncio che sconvolge

Francesco Fredella 11 febbraio 2022 a

Andrea Nicole e Ciprian Aftim potrebbero sposarsi molto presto. E a Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - arriva il finale a sorpresa. Dopo un po' di turbolenze, la coppia sta dimostrando di essere più affiatata che mai. In una nuova intervista sul Magazine dedicato a Uomini e donne l’ex corteggiatore parla di matrimonio e figli. Una vera novità, anzi una grande sorpresa.

“Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”, dicono nel corso dell'intervista. E poi spunta un'altra notizia: l'ex corteggiatore pensa all’adozione per coronare un vero sogno d'amore. Una notizia che fa impazzire di gioia i fan. Andrea Nicole, nella lunga intervista, parla anche della famosa notte dopo la loro uscita dal programma. In studio, non dimentichiamolo, è successo di tutto di più: un vero e proprio caos. “Sentirsi dire certe cose a nessuno fa piacere”, raccontava l’ex tronista facendo riferimento alle parole ricevute nel corso della puntata.

Poi, sempre al magazine di Uomini e donne, Andrea Nicole torna a parlare di Alessandro Verdolini. “Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla. Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro”, racconta. Insomma, Andrea Nicole non ha voluto mai prenderlo in giro ed è per questo motivo che ha scelto Ciprian, entrato nella sua vita soltanto nel momento in cui aveva le idee ben chiare

