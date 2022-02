Gf Vip, "ma davvero lo fai?". Sonia Bruganelli distrugge Lorenzo Amoruso: "Come ha usato quelle donne"

14 febbraio 2022 a

a

a

“Ma davvero fai?”: Sonia Bruganelli, opinionista del GfVip, ha attaccato Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, su Twitter. Il motivo? L'appoggio che lui ha mostrato in pubblico a Jessica Selassiè e Barù come coppia. Rispondendo al commento di una fan, poi, la moglie di Paolo Bonolis ha scritto: "Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fan per ricavare voti per la moglie?".

"Tutto falso". Soleil Sorge ha mentito per entrare al GfVip? La bomba che fa tremare Mediaset

La Bruganelli, insomma, sospetta che Amoruso abbia appoggiato la principessa Selassié, uno dei personaggi più forti di questa edizione, solo per proteggere la compagna Manila Nazzaro, che è stata piuttosto criticata per via della sua vicinanza a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Lui, comunque, non ha ancora commentato la stoccata della Bruganelli. Anche se già qualche giorno fa aveva annunciato di volersi allontanare dalle dinamiche del reality.

"Mi piace... ma per me è troppo piccolo". Prego? Delia Duran senza freni, cosa le esce di bocca

Oggi però, in occasione di San Valentino, Lorenzo non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram dediche e frasi romantiche per Manila. Non è la prima volta, comunque, che la Bruganelli e Amoruso si pizzicano a distanza. Lo scorso dicembre, infatti, c'era stata una discussione tra la concorrente e l'opinionista, che non era affatto piaciuta ad Amoruso. Quest'ultimo aveva preso le difese dell’ex Miss Italia, accusando l'opinionista di avere un ego smisurato e definendola anche “poco importante” nel reality di Alfonso Signorini.

"Valigie già pronte". Katia Ricciarelli pronta a mollare prima della finale del Gf Vip: cosa c'è dietro la rottura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.