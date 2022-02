Uomini e Donne, il dramma e la malattia di Luca Salatino: "A letto 9 mesi, toccato il fondo", choc dalla De Filippi

15 febbraio 2022 a

a

a

Tv, sorrisi, ma anche un passato doloroso. Luca Salatino di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, a Nuovo Tv racconta per la prima volta il suo passato doloroso. “Ho sofferto di depressione”, svela alla rivista diretta da Riccardo Signorini. “Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi”.

"Vero o me lo immagino?". Belen Rodriguez sfotte Alfonso Signorini: la risata in faccia al conduttore

Salatino è rimasto a letto per un’ernia del disco per ben nove mesi ed ha lottato contro la depressione. Poi un’altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto riacquistare fiducia in me stesso”, svela alla rivista di Riccardo Signoretti.

Scontro tra Alex Belli e Delia Duran. La fine in diretta: "Il nostro matrimonio non vale niente"

La vita di Luca è scandita da tanti successi, non solo la tv e il lavoro da chef (la sua carbonara è stata menzionata dalla guida del Gambero Rosso). Poi torna a parlare di Roberta, e dice: “Roberta? Percorso che rifarei”. Il due di picche, d’altronde, va messo in conto fin dall’inizio”. Lui, corteggiatore di Roberta Giusti, ha dovuto fare i conti con la scelta della tronista (che ha voluto uscire dal programma con Samuele). Chiodo scaccia chiodo, Luca vorrebbe salire sul trono di Maria De Filippi per dimenticare quei momenti. Una proposta, per adesso, inascoltata. Ma tutto potrebbe accadere: Queen Maria infatti potrebbe decidere di far salire sul trono il corteggiatore? Chissà. Per i fan del programma sarebbe una grande novità.

"Ma davvero lo fai?". Sonia Bruganelli distrugge Lorenzo Amoruso: "Ecco come ha usato quelle donne"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.