GfVip, Miriana Trevisan scarica Biagio D'Anelli? "Non ricordo il pin...", spifferata pesantissima

Francesco Fredella 09 marzo 2022 a

a

a

Miriana Trevisan, per adesso, non parla“. Silenzio assoluto. La showgirl, nata sotto il segno di "Non è la Rai" preferisce non commentare più la storia lampo con Biagio D'Anelli. La loro storia sarebbe già finita nel peggiore dei modi (a quanto pare). Da una parte l'ex gieffino, dall'altra Miriana. A Pomeriggio 5, dove si torna a parlare di gossip proprio come un tempo (prima della fase dell'epurazione del programma), Biagio D'Anelli dice di essere abbastanza sconvolto da quello che è accaduto dopo l'uscita di Miriana dalla casa del Gf vip. Ma, a questo punto, il pubblico si chiede: amore vero? Un mistero che lascerebbe tutti senza parole.

"Crudele, cinica: camper più grande e vacanza a Dubai", Adriana Volpe massacra Sonia Bruganelli



Spuntano, però, altre indiscrezioni. Subito dopo la puntata Biagio si sarebbe recato al container di Miriana per salutarla ma l’atteggiamento della Trevisan sarebbe stato piuttosto insolito. “Non ricordava il pin del cellulare. Mi ha detto: “Lascia il tuo numero al mio agente”. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata”, racconta D'Anelli. Eppure Miriana dopo la puntata riprende in mano i suoi account Instagram e Twitter parlando con i fan fino a tarda notte. Sembra che la showgirl abbia deciso di scaricare D'Anelli improvvisamente.

"Io di nuovo opinionista? A una sola condizione": Sonia Bruganelli, il diktat ad Alfonso Signorini



Forse c'entra l’attrice Emanuela Tittocchia? Più volte, lo ricordiamo, ha pubblicamente attaccato Biagio. Adesso che cala il sipario sulla semestrale edizione del Gf vip cosa accadrà ancora? I personaggi torneranno alla ribalta nonostante l'imminente partenza dell'isola dei famosi e de La pupa e il secchione (condotto sempre da Barbara D'Urso su Italia 1). Mistero. L'ennesimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.