Gf Vip, Adriana Volpe massacra Sonia Bruganelli: "Crudele, cinica. Camper più grande e vacanza a Dubai"

Francesco Fredella 02 marzo 2022 a

a

a

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli le cose non vanno bene. Ormai da tempo. Adriana Volpe adesso tuona contro la moglie di Bonolis, che ha già fatto sapere di non voler partecipare come opinionista alla prossima edizione del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Motivo? Come mai? Ci pensa la Volpe, ora, a confessare quello che potrebbe esserci dietro questa decisione sbilanciandosi anche su Manila, Nathaly, Miriana e Delia.

"Per cosa è famosa Nathaly Caldonazzo". Lettera di fuoco, scandalo al GfVip: la più grave insinuazione sessuale, nero su bianco





Ma torniamo alle tensioni tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto inizia, improvvisamente, qualche mese fa quando la moglie di Bonolis pubblica una foto con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe dai tempi de I fatti vostri, tra loro sono volate querele). La Volpe si sconta totalmente con la moglie di Bonolis dinanzi ad un divertito Alfonso Signorini, regista della puntata. La Volpe non smentisce questo attrito con la Bruganelli, ma fa anche sapere - in un'intervista a Casa Chi - che ancora “è tutto da vedere”. Insomma, ipotizza che la moglie di Bonolis abbia detto il suo "no" forse seguendo una tattica, una logica che non conosciamo. “Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”, dice nel corso della lunga chiacchierata con i giornalisti di Alfonso Signorini.

"Devono tagliarti le corde vocali". E Noemi reagisce: guerra a Barù, un grosso caso a Mediaset per colpa del GfVip

Ed Adriana tornerà a fare l'opinionista nell'edizione numero 6 del Gf vip? “Non si può dire nulla”, racconta. Poi arriva la frase inaspettata su Sonia: “La adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo. Per me vince Sonia Bruganelli. L’ha vinto lei questo GF, con il camper più grande, con la vacanza a Dubai”. Punto. Adriana Volpe stupisce tutti, ancora una volta.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.