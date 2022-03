Gf Vip, Sonia Bruganelli: "Io ancora opinionista? A una sola condizione", il diktat ad Alfonso Signorini

05 marzo 2022 a

Sonia Bruganelli ha detto più volte che non ripeterebbe l'esperienza da opinionista al GfVip anche l'anno prossimo. Solo un pretesto, secondo la collega Adriana Volpe, per farsi corteggiare. A tal proposito in un'intervista a Super Guida Tv, la moglie di Paolo Bonolis ha replicato: "Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo".

Parlando di se stessa, invece, ha detto: "Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile. A meno che…”. Queste parole finali lasciano trapelare delle condizioni alle quali la Bruganelli sarebbe disposta a tornare. Ed è stata lei stessa poi a spiegarlo: "Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”. La condizione, quindi, sarebbe quella di far fuori la Volpe.

Facendo riferimento a una sua partecipazione al reality come concorrente, invece, la Bruganelli ha ammesso che non riuscirebbe a fare un'esperienza del genere. Il motivo? Le mancherebbero i suoi affetti e non riuscirebbe a condividere l’intimità di una casa con degli sconosciuti. Sarebbe faticoso, poi, anche per via del popolo social: “I commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati”.

