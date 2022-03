Uomini e donne, il bacio "lungo e passionale" che sconvolge Soraya: panico da Maria De Filippi

Francesco Fredella 09 marzo 2022 a

Uomini e donne lascia il segno. Ogni giorno. Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 9 marzo, del programma di Canale 5, Luca Salatino ha baciato Lilli e la reazione di Soraya è stata piuttosto particolare. Un vero e proprio colpo di scena nel corso di una puntata dove Maria De Filippi ha deciso di dare ampio spazio al Trono classico.

Luca Salatino, andando in esterna con Lilli, con la quale ci sarebbe stato pure un lungo bacio passionale, ha fatto traballare parecchio gli equilibri. Furiosa la reazione delle sue corteggiatrici, come Soraya, che è sembrata quella più colpita dalla situazione. Ma a Uomini e donne c'è stato anche un fuoriprogramma che ha coinvolto Matteo Ranieri.

Stando alle anticipazioni, in puntata si sarebbe parlato del ritorno di Federica Aversano, che è diventata poi la protagonista del clamoroso fuoriprogramma con Ranieri. Di nuovo in studio, la ragazza si è trovata di fronte a una situazione molto diversa da quella che aveva lasciato: Matteo ha iniziato a frequentare due nuove corteggiatrici. Spazio poi anche a Gemma Galgani, che ha messo in imbarazzo Franco. La dama torinese, ormai da molti anni all'interno del programma di Maria De Filippi, non è ancora riuscita a trovare l'amore. Dopo Giorgio Manetti il nulla. Neppure Nicola Vivarelli, alias Siurius, è riuscito a strapparle un sorriso. Tra l'altro si è parlato di un suo ritorno in tv, ma è improbabile: il giovane corteggiatore si è imbarcato su una nave da crociera, dall'altra parte del mondo, come ufficiale.

