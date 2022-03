Uomini e donne, "non ti ho mai pensato": Matteo umilia Federica, un gelo siderale in studio

Francesco Fredella 10 marzo 2022 a

Nell'ultima puntata di Uomini e donne è stato dato ampio spazio al Trono classico con protagonisti Luca Salatino e Matteo Ranieri. Quest'ultimo in particolare ha spiazzato tutti con un’affermazione fortissima. In pratica, il tronista ha detto a Federica Aversano di non averla mai pensata durante la sua assenza. Gelo in studio. La sua dichiarazione è arrivata in maniera del tutto inaspettata. Sembra quindi che Ranieri sia intenzionato ad eliminare dalla propria vita la Aversano. Ma è ancora molto presto per saperlo.

Nel corso della puntata si è parlato anche di Luca Salatino, che ha dato il suo primo bacio, lasciando interdette le sue corteggiatrici. Si tratta, lo ricordiamo, del bacio con Lilli, che si è sbloccata dopo aver nutrito molti dubbi. Soraya è la ragazza che ha reagito peggio di tutte.

Poi si è passati al confronto tra Ida Platano e Alessandro, che sembrano essere ormai molto vicini all'addio. La dama di Brescia non si fiderebbe del tutto del cavaliere. Spazio, poi, a Gemma Galgani. Ancora una volta disperata e senza amore. Il suo uomo ideale non arriva. La tv non riesce a soddisfare le sue esigenze sentimentali. Si mormora, però, che potrebbe arrivare molto presto un nuovo corteggiatore. Mistero sul nome e, soprattutto, sull'età dopo l'esperienza con l'ufficiale della Marina Mercantile Nicola Vivarelli.

