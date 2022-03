C'è posta per te, corna "pirotecniche". Cristina umiliata: chi è l'altra donna di Emanuele

13 marzo 2022 a

a

a

Una tremenda storia di corna a C'è posta per te. Cristina ascolta le scuse del marito Emanuele, che l'aveva tradita con Jessica, un'amica di famiglia. In studio da Maria De Filippi su Canale 5 va in scena un confronto tesissimo: l'uomo si dice pentito, si mostra disperato. Ma la moglie non fa sconti, non gli concede una seconda opportunità. E i telespettatori, su Twitter, stanno tutti con lei.

"E' solo un prestito". Mediaset, Simona Ventura accetta "l'invito" di Maria De Filippi

La coppia, ufficialmente in crisi, ha tre figli, di cui due nati da una precedente relazione di Cristina. La tresca extraconiugale è stata scoperta quando la moglie, particolarmente sospettosa e navigata, è riuscita a clonare i messaggi Whatsapp dal telefonino del marito. Sorpresa bruttissima: "l'altra" non era una sconosciuta, anzi. E Cristina ha deciso di vendicarsi pubblicando la storia su Facebook: "Mi fa piacere che Emanuele ha capito che ha sbagliato - spiega alla De Filippi -. Cosa ho scritto su FB dopo aver scoperto i tradimenti? Che con la mia amica Jessica abbiamo condiviso tutto e lei ha condiviso anche mio marito, fate attenzione".

Anna Tatangelo al posto della De Filippi? Mediaset, indiscrezioni sul più clamoroso cambio in corsa

"Io non ti ho tradito con il cuore", si difende l'uomo, che scatena un vivace botta e risposta. "Non è stata una scappatella, ma una love story con Jessica". "Non è stata una love story, ma una sbandata, ci siamo visti tre volte. Chiedo scusa, voglio stare con voi, a casa, ti dimostrerò tutto l'amore che si è perso", "Non ti credo. Non so tu che amore sai dare, ma solo che lo hai violato". Quindi la battuta che ha fatto letteralmente esplodere il pubblico in studio e sui social: "Ti dimostrerò che sono cambiato, anche sulla gelosia", giura l'uomo. "Se ora ti perdonassi - lo gela Cristina - è come se ti dessi un altro proiettile dopo che con il primo mi hai colpito di striscio".

"Giuro sui miei figli, ti lascio la libertà che vuoi, qui, davanti a tutta Italia lo giuro", ha ripetuto il marito. "E se peggiora il mio istinto omicida verso di te?", chiude Cristina. Fine del discorso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.