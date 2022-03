Ilary Blasi e Sonia Bruganelli, è finita malissimo? Il gesto della moglie di Bonolis: storie tesissime

16 marzo 2022 a

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti dopo sei lunghissimi mesi, un record per qualsiasi reality. A vincere è stata Jessica Selassiè, ma a Mediaset è già tempo di pensare a un altro programma di punta di Canale 5, ovvero l’Isola dei Famosi. Anche questa nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi, che non ha caso ha fatto una apparizione alla finale del GfVip per promuovere il suo reality, che prenderà il posto di quello di Alfonso Signorini sia il lunedì che il giovedì in prima serata.

Insomma, nello studio del GfVip è avvenuto il classico passaggio del testimone, con la moglie di Francesco Totti che tra l’altro si è resa protagonista di un simpatico siparietto. “Sparisci”, ha esclamato rivolgendosi a Signorini: un chiaro riferimento al fatto che questa sia stata l’edizione più lunga del GfVip, essendo iniziato a settembre e finito esattamente sei mesi dopo. Sul web è però montata la polemica per il presunto atteggiamento negativo di Sonia Bruganelli nei confronti della Blasi.

L’opinionista è stata piuttosto divisiva in questa edizione e c’è chi l’ha osservata attentamente per poi criticarla sui social. “La guardava malissimo", “non ha mai applaudito”, "il suo sguardo era proprio di rabbia per aver trovato una col marito più famoso e ricco del suo”, sono solo alcuni dei commenti. C’è anche chi sostiene che la Bruganelli non avrebbe nemmeno salutato la Blasi.

