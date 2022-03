Uomini e Donne, "quanti soldi prendi": la frase registrata con lo smartphone, un terremoto dalla De Filippi

16 marzo 2022 a

Polemica e caos a Uomini e Donne. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato protagonista di un acceso dibattito che ha perfino coinvolto i telespettatori. A sollevare i dubbi, il cavaliere Sergio che si è rivolto così a Daniela: "Quanti soldi prendi per stare seduta lì?". La frase è stata registrata attraverso il cellulare della dama che ha deciso di smascherarlo nella puntata di mercoledì 16 marzo. Il cavaliere a quel punto ha tentato di difendersi affermando che la sua "era una domanda leggera" che non aveva per lui alcun significato "ai fini della conoscenza".

Ma Daniela ha detto la sua: "Come un fulmine a ciel sereno, non ne stavamo neanche parlando. Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della tua risposta. Mi hai poi detto: ‘Non mi dire che Armando non prende nulla’". Insomma, il dubbio è che Sergio abbia deciso di partecipare al programma solo per ricevere soldi. Eppure i telespettatori hanno preso le sue parti. Il pubblico infatti è convinto che Gemma Galgani e Armando Incarnato siano pagati.

Così a prendere la parola ci ha pensato la stessa conduttrice: "Sergio mi dispiace, forse quelle domande non le avevi fatte con malizia. L’unica cosa hai sbagliato è stato chiederlo a Daniela, anziché andare dalla redazione". A casa però il dubbio rimane e c'è chi si dice convinto che "gli sponsor esistono".

