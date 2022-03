Elisabetta Gregoraci, "da quella volta...": finita in disgrazia con Pierpaolo Pretelli

Francesco Fredella 18 marzo 2022 a

Nuova vita per Pierpaolo Pretelli. Nuova vita televisiva, più milanese che romana dopo aver sbattuto la porta alla Rai. L'ex velino di Striscia, lo ricordiamo, è tornato a Verissimo lanciando una frecciatina a Mara Venier - che l'ha ospitato per diverse domeniche nel cast della sua storica trasmissione (trattandolo come un figlio). Tutto dopo la partecipazione di Pretelli a Tale quale show con Carlo Conti. Ma questa è un'altra storia. L'ex concorrente del Gf vip, fidanzassimo con Giulia Salemi, si è scusato della gaffe enorme nei confronti della Venier (e quindi della Rai) rimettendosi in moto.

Ora torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, di cui si era innamorato nella sua permanenza al Gf vip lo scorso anno. Al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, il giovane Pretelli parla di quell'amicizia speciale che aveva appassionato tutti. Solo bene, nulla di più. Insomma, non avrebbe mai perso la testa per la Gregoraci. “Non l’ho più sentita. Non c’è motivo per farlo”, racconta. E, intanto, Fariba (madre di Giulia Salemi) "benedice" su RTL 102.5 News, nel corso di un collegamento telefonico, il fidanzamento tra Pretelli e sua figlia. Tutto sta andando a gonfie vele. La coppia si divide tra Roma e Milano.

Pierpaolo Pretelli, dopo "Tale quale show" e una parentesi televisiva a "Domenica in" torna a Mediaset. Ma ancora non è chiaro cosa farà nel prossimo palinsesto tv. Qualcosa potrebbe esserci all'orizzonte. Ma le sue recenti esternazioni nei confronti della Rai lasciano comunque tanto amaro in bocca. Tutto è già acqua passata oppure no? Mistero.

