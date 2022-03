Amici, Lorella Cuccarini a valanga: "Dite quello che volete, ma io e lui...", la rivelazione su Raimondo Todaro

Francesco Fredella 28 marzo 2022 a

Per la prima volta Lorella Cuccarini parla di Raimondo Todaro, ex volto di Ballando con le stelle, ora arruolato da Maria De Filippi ad Amici 21. Dopo il serale la Cuccarini pubblica le foto su Instagram del guanto di sfida tra prof e svela di essere felice di lavorare per il programma di Canale 5 con il ballerino siciliano. “Dite quelle che volete ma io e il mio socio ci divertiamo moltissimo. Il privilegio di fare un mestiere che amiamo, di far sorridere il pubblico a casa e, perché no, di farvi ballare con noi. Vi è piaciuto il nostro guanto dei prof?", scrive. Fan della trasmissione di Maria De Filippi in tilt. La più bella per gli italiani, così la ricordano tutti per una celebre pubblicità, sta vivendo una nuova vita professionale dopo un periodo trascorso in Rai (al fianco di Alberto Matano a La vita in diretta).

“Siamo fieri di loro”, scrivono i fan di Amici commentando la foto del guanto di sfida. Insomma, Lorella Cuccarini dice di essere molto felice dei risultati che sta raggiungendo. E continua a raccontare: “Quanto siamo fieri di tutti loro? In un post non si può spiegare. Qui c’è talento, bellezza, grinta, personalità e no… non li cambieremmo per niente al mondo! Chi fa il tifo per noi? Siamo curiosi di leggere tutti i commenti”.

Intanto, arriva anche il primo eliminato della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Si tratta di Christian Stefanelli che dopo l'addio al serale usa parole molto dolci nei confronti dei prof. Ovviamente anche la Cuccarini ricambia. Il ragazzo la descrive come una donna che sprigiona energia positiva. Ed è tutto vero.

