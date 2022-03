Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, "la nostra prima notte dopo il Gf": un racconto da bollino rosso

Francesco Fredella 30 marzo 2022 a

L'amore va avanti. Senza critiche, senza troppi colpi di scena: Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié - meglio conosciuta come Lulù - ci hanno abituato a grandi colpi di scena. Tutto procede a meraviglia. E dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti, adesso i due sono andati a vivere insieme. Una notizia che piace tantissimo ai fan della coppia: Manuel, vincitore morale di questa edizione del Gf vip, ha aperto le porte della sua casa romana a Lulù (che in un primo momento aveva allontanato durante il reality).

Ora al settimanale Nuovo Tv Manuel Bortuzzo parla della prima notte trascorsa con Lulù, senza le telecamere del Gf vip. E dice: "Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”. Lo sportivo, poi, confida: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

Sicuramente, Lulù ha rivoluzionato la vita di Manuel - che non si annoia più. “Sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi”, dice ancora. Ci sono tanti progetti all'orizzonte per loro, forse anche lavorativi che potrebbero animare la vita di due grandi protagonisti del reality condotto per sei mesi da Alfonso Signorini. Un insider ci racconta: "Si amano per davvero tantissimo, la casa è stata galeotta".

