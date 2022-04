Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Vaporidis: "Non me la bevo", "Devi avere rispetto". Volano gli stracci

Francesco Fredella 01 aprile 2022 a

All'Isola dei Famosi ora perde le staffe Vladimir Luxuria. Che sbotta contro Nicolas Vaporidis, il famoso attore di "Notte prima degli esami". Lunedì scorso, lo ricordiamo, ha mandato in nomination contro Carmen Di Pietro ed Alessandro la coppia composta da Laura e Clemente Russo. Ed è per questo motivo che è finito al centro delle polemiche, un vero e proprio vortice di fuoco. Molti naufraghi, dopo questa mossa, gli hanno dato dello stratega (che tra l'altro non è un pregiudizio, visto che all'Isola le strategie non devono mancare). Nicolas Vaporidis, però, si difende dicendo che il suo obiettivo era quello di fare "fuori" - nel senso metaforico del termine - Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Stavolta, non fa mistero e dice le cose come stanno realmente.

Vladimir Luxuria però appare abbastanza perplessa e dice: “Volevi buttarli fuori…I motivi non li so, forse senti la competizione con Clemente?”. Vaporidis, a quel punto, va su tutte le furie: "Devi avere rispetto”. E inizia un vero scontro di fuoco in diretta. L'attore, subito, replica: “Devi avere rispetto delle mie opinioni…Abbi rispetto delle mie motivazioni per cortesia…Questo è quello che pensi tu…La mia opinione non è assolutamente farlocca…”.

Solo pochi giorni fa, l'opinionista dell'Isola dei famosi - dalle pagine del settimanale Nuovo (diretto da Riccardo Signoretti) - aveva lanciato un avvertimento ai naufraghi. Ora in diretta dice: “Non ci beviamo tutte le cose che ci dici tu caro Nicolas…Abbi rispetto delle opinioni degli altri…” L'attore, però, torna a difendersi dicendo di non essere regista di alcun tipo di strategia.

