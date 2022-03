Domenica In, Stefano De Martino da Mara Venier? Tam-tam impazzito: le voci su Belen Rodriguez

25 marzo 2022 a

Stefano De Martino sarà tra gli ospiti di Mara Venier, a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 27 marzo, Secondo quanto riporta il sito Tvblog la conduttrice intervisterà il conduttore di Stasera tutto è possibile e giudice del serale di Amici di Maria De Filippi insieme a Stash ed Emanuele Filiberto. Sicuramente si parlerà dell'amore ritrovato con la moglie Belen Rodriguez.

Oltre a Stefano De Martino, nel salotto di Mara Venier, ci saranno l’attore comico Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Tra gli ospiti ci saranno anche dei "ritorni". Come quello di Shel Shapiro che tornerà a Domenica In per raccontare la sua carriera e il suo ultimo album discografico. Tra i presenti, anche la cantante Arisa insieme a Vito Coppola, ballerino di Ballando con le stelle. Da quanto si apprende Arisa canterà e poi, insieme a Coppola, terrà una lezione di ballo.

Per lo spazio dedicato ai libri arriverà Walter Veltroni per raccontare il suo nuovo libro La scelta. E ovviamente si parlerà della guerra Russia-Ucraina che ormai continua da un mese. Mara Venier a Domenica In ne parlerà con il trio rappresentato da Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta, dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni e dalla giornalista Giovanna Botteri.

