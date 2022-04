Uomini e Donne, Gemma Galgani "totalmente ignorata": il cavaliere che la ha umiliata

Francesco Fredella 04 aprile 2022 a

a

a

Le anticipazioni Uomini e Donne vedono molti fuoriprogramma susseguirsi nel corso della puntata. Riccardo Guarnieri, uno dei personaggi, punta una dama e ignora totalmente Gemma. La nuova puntata di Uomini e donne è stata registrata alcuni giorni fa. Secondo le ultime indiscrezioni, intanto, l’ex fidanzato di Ida Platano avrebbe fatto un’esterna con una dama. E, sempre da rumors, pare che le cose siano andate anche abbastanza bene. Come reagirà a tutto questo Ida Platano? Per adesso ancora non si sa. Tutto resta avvolto nel mistero.

Alessandro nasconde qualcosa? Tensione a Uomini e Donne: Ida Platano esplode di rabbia, caos in studio

E poi c'è il capitolo Gemma Galgani, che continua a essere ignorata. La dama, ancora una volta, non riesce a trovare l'amore vero ed ha deciso di chiudere con Luigi. Una vera "mannaia" per la torinese riuscire a trovare l'uomo adatto. Nulla dopo la fine della storia con Giorgio Manetti, alias "Il gabbiano", come tutti amano ricordarlo. Infatti, l'uomo - super affascinante - per adesso resta si è allontanato totalmente dalla televisione. Invece, molto spazio invece è stato dedicato ad Alessio Vicinanza - che al tempo stesso ha deciso di chiudere la frequentazione con una dama. Insomma, non è andato tutto a buon fine. Anzi.

Dopo l'erezione, il disastro. Luca di Uomini e donne, l'esterna con Soraia finisce malissimo

Intanto, Luca Salatino è uscito con Soraia Ceruti a Uomini e Donne. Com’è andata la loro esterna? Sembra che la loro esterna sia andata molto bene. Probabilmente c'è aria di scelta, sarà proprio così? Poi spunta anche Veronica Rimondi - che in questi giorni è uscita con due ragazzi. Uno di questi è Matteo. La tronista potrebbe essere interessata a lui? I telespettatori lo sapranno nel corso delle prossime ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.