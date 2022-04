Isola dei Famosi, bestemmia in prima serata: Cugini di campagna, un rovinoso disastro

05 aprile 2022 a

Neanche il tempo di sbarcare sull’Isola dei Famosi che uno dei Cugini di campagna potrebbe già essere costretto a lasciarla. Sui social è infatti diventata virale un clip estratta dalla diretta del reality show condotto da Ilary Blasi: Silvano potrebbe essersi lasciato sfuggire una bestemmia, e ora in tanti chiedono alla produzione dell’Isola dei Famosi di indagare ed eventualmente di prendere provvedimenti nei confronti del naufrago, che è appena arrivato in Honduras.

In pratica tutto è iniziato con l’arrivo dei Cugini di campagna: Silvano Michetti e Nick Luciani si sono buttati in mare dall’elicottero, come fatto da tutti i naufraghi che li hanno preceduti. I due hanno poi avuto alcune difficoltà nel raggiungere a nuovo la riva di Cayo Cochinos, regalando un momento di intrattenimento agli spettatori a casa. Una volta raggiunta la spiaggia dell’Honduras, i Cugini di campagna sono stati accolti dall’inviato Alvin, che li ha intervistati a caldo.

E proprio in questa occasione Silvano avrebbe commesso l’errore grave, forse lasciandosi andare all’euforia del momento. Dopo aver faticato parecchio per raggiungere la riva, Silvano avrebbe bestemmiato: “Porco D…”. Se venisse accertato il fatto - e l’audio purtroppo sembra lasciare pochi dubbi - il Cugino di campagna potrebbe rischiare di essere squalificato dall’Isola dei Famosi. Va però segnalato che in presa diretta né Ilary Blasi né nessun altro sembra essersi accorto della presunta bestemmia.

