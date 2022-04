Uomini e Donne, l'ormone impazzito di Luca Salatino: "Forte attrazione fisica". E poi...

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Puntata movimenta a Uomini e Donne - il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - dove non mancano le sorprese nemmeno oggi. Prima i seniores, cavaliere e dame. Poi gli juniores. Torna anche Riccardo Guarnieri e arrivano un po' di battibecchi tra Tina Cipollari e Pinuccia. Ma la scena, sicuramente, viene riservata a Luca Salatino: protagonista inconsapevole di un grande cambiamento nella puntata. Il bel ragazzo romano, lo ricordiamo, aveva iniziato a uscire con Aurora, nuova corteggiatrice. Questa nuova situazione non piace assolutamente a Lilli e Soraia ed oggi la De Filippi racconta che Luca Salatino ha deciso di uscire di nuovo con Aurora. E le altre ragazze?

Facciamo un piccolo passo indietro. Nell'ultima puntata, Luca Salatino aveva ammesso di provare una forte attrazione fisica nei confronti della nuova corteggiatrice Aurora, ma oggi dice di provare anche una forte attrazione mentale per una nuova arrivata nel trono classico. E le sue parole, sicuramente, spiazzano Lilli e Soraia. Luca cambierà idee? Accadrà altro? Le rivoluzioni, come tutti sanno, non mancano nel programma della D'Urso: Matteo Ranieri, ad esempio, decide di uscire dal programma con Valeria e non con Federica Aversano. Questo, a quanto pare, lascia tutti senza parole.

Manca Gemma. Che, secondo i rumors dell'ultima settimana, potrebbe lasciare presto il programma. Definitivamente. Se così fosse, allora, si tratterebbe di un vero colpo di scena. Inaspettato. Nessuno avrebbe immaginato che la dama torinese, alle prese con l'amore in tv possa decidere di fare un passo indietro. Proprio come ha fatto, tempo fa, il Gabbiano: alias Giorgio Manetti. Che ha scelto di allontanarsi definitivamente dalla televisione.



