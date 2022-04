Isola dei famosi, Vladimir Luxuria asfalta Jeremias Rodriguez: "Hai fatto piangere una donna"

Francesco Fredella 08 aprile 2022 a

Un'altra puntata de L'Isola dei famosi piena di colpi di scena. Anche stavolta il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi lascia spazio a grandi sorprese. Innanzitutto, uno scontro epocale tra Cicciolina e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Addirittura ha puntato il dito contro gli autori dell’Isola che, secondo il suo punto di vista, non hanno mostrato nella clip introduttiva un insulto ricevuto da Ilona Staller. “Ha insultato me…Non mi va bene perché non l’hanno messa nella clip…Comunque non ho mai detto niente contro di lei…”, ha detto il fratello di Belen. Poi è intervenuta Vladimir Luxuria, che non ha fatto sconti al fratello di Belen. Ma ha attaccato duramente anche Gustavo, papà di Jeremias: “Non hai capito nulla dello spirito dell’Isola se pensi che deve mangiare solo chi fa…".

Nel calderone delle polemiche, di una Vladimir Luxuria inviperita più che mai, è finito anche il litigio con Nicolas. “Hai fatto piangere una donna…Non è che tu e tuo figlio agite in questo modo solo perché è finita in nomination?”, ha continuato. Ma dopo questo terremoto Ilona Staller si è leccata le ferite. “C’è stato dell’accanimento nei miei confronti”, ha continuato a dire puntando il dito contro i Rodriguez.

Alla donna non è piaciuto essere attaccata per qualcosa di quasi inesistente. "Qui ognuno fa qualcosa…Non è vero che lavorano solo alcuni, mentre altri fanno tutto…”, ha continuato. E alla fine ha ripreso la parola Vladimir Luxuria che ha detto la mancata necessità di sottolineare i comportamenti dei naufraghi sull'isola. Il terremoto, con i Rodriguez, sembra essere arrivato in Honduras. Nelle prossime puntate potrebbe accadere di tutto.

