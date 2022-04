L'Eredità, "Chihuaua e bulldog": Gloria, la gaffe che lascia Insinna senza parole

08 aprile 2022 a

"Lo sono chihuahua e bulldog". La domanda è secca, la risposta sembra banale. Ma non all'Eredità, il game show del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna che regala sempre emozioni e sorprese. E soprattutto, quando i concorrenti sono in serata (o serata no, a seconda dei punti di vista), delle gaffe meravigliose.

In una puntata dello scorso gennaio diventata virale e condivisa in massa anche in questi giorni, il merito, se così si può dire, è tutto di Gloria, che nella prova del duello a coppia regala al conduttore, allo studio e ai telespettatori che seguono lo show da casa un momento per certi versi indimenticabile. Davanti a chihuahua e bulldog, e con le lettere che sono comparse nei suggerimenti in sovrimpressione, la risposta al quesito di Insinna sembrava scontata: "Cani". Tra i tentativi, esilaranti, della concorrente, si segnalano "ciau", "ciao", "caiu", "caili".

E mentre Insinna ascoltava in silenzio, esterrefatto, su Twitter i telespettatori si scatenavano tra sfottò, commenti di conforto per Gloria e apprezzamenti molto meno riferibili riguardo alle sue doti intellettuali. La concorrente non ha fatto grande strada in studio, ma il suo nome e le sue gesta sono diventate, nel loro piccolo e a loro modo, leggendarie.

