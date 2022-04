Verissimo, Anna Pettinelli gela Silvia Toffanin: "Per niente bene"

10 aprile 2022 a

Dolori sentimentali dietro le quinte per due protagoniste di Amici di Maria De Filippi. Intervistate a Verissimo da Silvia Toffanin, Anna Pettinelli e Veronica Peparini confessano il loro comune momento di difficoltà a livello affettivo. Piuttosto tranchant la risposta della prima alla domanda "l'amore come va?" della conduttrice del talk di Canale 5. “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente bene". Insomma, nuvole grige e pesanti sul rapporto con Stefano Macchi, relazione col quale va avanti da anni.

Del rapporto tra la Peparine e il collega Andreas Muller, conosciuto proprio ad Amici quando quest'ultimo era un semplice allievo, si è scritto e detto tanto, fin da subito. Ed è stato lo stesso Andreas, su Instagram, a confessare ai fan il suo momento di crisi personale, ai limiti della depressione. Problemi fisici e psicologici che stanno mettendo a dura prova anche il suo rapporto con la insegnante di ballo. "Il momento complicato lo sta vivendo Andreas – ha puntualizzato la Pepariini -. Più che difficile è un momento umano, ha un momento basso. Ha preferito parlarne lui in prima persona". "Ma ci sono anche molti momenti belli - ha sottolineato comunque la compagna -. Certo quando una persona non sta al massimo, poi il malessere si ripercuote sulle persone vicine, perciò pure su di me. Ma è normale, l’amore è anche questo, superare i momenti difficili insieme. Speriamo di farcela".

