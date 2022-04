Verissimo, l'orrore subito da Bianca Balti: "Molestata e stuprata, come mi ha trovato mamma in mezzo alla strada"

Francesco Fredella 04 aprile 2022 a

a

a

Le parole di Bianca Balti a Verissimo lasciano tutti senza parole. "Da ragazza ho subito molestie e violenze", dice la donna, ospite del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale5. La modella, prima di questo momento, non aveva mai rivelato questa storia del passato. «A 14 anni ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati mente dei ricordi e ho capito che in quell'occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso», dice ancora.

Le Iene, il vestito da urlo di Belen Rodriguez? Cifre proibitive: ecco quanto costa (e quel precedente)



Bianca Balti racconta di aver subito violenza dal suo ex ragazzo: «Era il ragazzo con cui uscivo, mi piaceva, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po' per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no».

"Non mi lasciano più vedere mio figlio": il dramma di Ayda Yespica, perché è una donna in trappola

Una storia che, probabilmente, ha metabolizzato con gli anni. Una storia che pesa tanto e che rappresenta una vera ferita. Bianca, poi, a Verissimo parla delle sue storie precedenti: ilnel 2010 e poi connel 2017: «Negli anni ho imparato tante cose, ma la cosa più grande che ho imparato è che avevo così tanta voglia di avere la relazione da sogno che non valutavo bene le persone al mio fianco, dovevo conoscerle meglio, pensare di più... "Mia figlia grande mi ha visto parlare molto male del papà, è una cosa sbagliatissima, ma non me ne rendevo conto quando lo facevo", conclude.

“Perché ve lo faccio vedere”. Chiara Ferragni devastata dall'acne: ecco la foto del suo volto oggi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.