Verissimo, lo sfogo di Allegra Gucci: "Il film? Basta bugie, come hanno ammazzato mio padre"

"Il film è stata una caricatura. Basta bugie": Allegra Gucci, figlia del noto stilista italiano, si è lasciata andare a un duro sfogo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Parlando dei genitori Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, la donna ha rotto il silenzio sull'omicidio di suo padre, avvenuto 27 anni fa. "Il 27 marzo di ogni anno provo il vuoto. Quel dolore sarà sempre parte di me - ha spiegato Allegra -. Speravo, dopo tanto tempo, di avere il diritto all’oblio, di vivere una vita in pace. Ma, purtroppo, mi sono resa conto che il passato è sempre presente, soprattutto dopo l’uscita del film ‘House of Gucci’ che ha fatto scattare in me il bisogno di dire come sono andate realmente le cose".

La Gucci non è rimasta per nulla soddisfatta dalla pellicola: "Il film è stata un’occasione persa. Sarebbe stato più potente raccontare la verità, invece di fare una caricatura". Parlando della mamma poi ha raccontato: "Ha amato me e mia sorella a modo suo. Era un personaggio, era un po’ particolare ma era comunque una mamma". Mentre sul padre: "Era un papà dolce e giocoso. Aveva un bellissimo sorriso ed era bello stare con lui".

Sul giorno in cui ha scoperto della morte del padre, invece, ha detto: "Avevo 14 anni e non ero andata a scuola perché stavo poco bene. Mia mamma entrò in camera per dirmi che papà era morto. In quel momento è stato come entrare in una bolla, il mondo fuori continuava a muoversi ma il mio si era fermato". Sui motivi che potrebbero aver spinto sua madre ad orchestrare l'omicidio del padre, ha spiegato: "Nel 1992 a mia mamma è stato asportato un tumore al cervello e io sono certa che quell’operazione sia stata l’inizio di una sua degenerazione". Adesso starebbe provando a ricucire i rapporti con la Reggiani anche se non l'avrebbe ancora perdonata: "Penso che il perdono vada chiesto e lei non l’ha ancora fatto".

