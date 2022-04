Verissimo, Raimondo Todaro e la stoccata alla Celentano: "Appena inizia la puntata...", fuoco incrociato a Mediaset

02 aprile 2022 a

"Un percorso molto interessante, un'esperienza nuova perché con i cantanti devi ragionare in modo diverso. Sono molto felice di lavorare accanto a Raimondo": Lorella Cuccarini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del suo lavoro come insegnante di canto ad Amici. E non ha potuto non fare riferimento alle norme anti-Covid che spesso rendono tutto più complicato: "Anche se siamo vicini ogni giorno ai nostri allievi, la mancanza di contatto è un qualcosa che, specialmente nel nostro lavoro, in qualche modo ti limita".

La palla poi passa a Raimondo Todaro, professore di ballo in coppia con la Cuccarini: "Per me Lorella è un mito e lavorare insieme a lei è fantastico. Nel '95 lei presentava 30 ore per la vita con Mike Bongiorno e io, ancora bambino, mi ero esibito, fu bellissimo". Quando la discussione ha toccato Alessandra Celentano, il ballerino ha scherzato così: "Arrivederci!". I due, infatti, almeno in apparenza, avrebbero un pessimo rapporto.

Parlando della Celentano, però, Todaro a sorpresa ha rivelato: "In realtà il nostro rapporto è splendido, ma appena inizia la puntata si trasforma e spesso esagera negli attacchi ai ragazzi, quindi c'è lo scontro perché li difendo. Vi assicuro però che abbiamo un ottimo rapporto e che comunque questi scontri fanno parte delle dinamiche".

