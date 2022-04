Verissimo, Jessica Selassiè cancella Barù. Dopo l'intervista finisce malissimo

10 aprile 2022 a

Tra Barù e Jessica Selassié non ci sarà alcuna storia d'amore. Chi voleva il lieto fine infatti dovrà rassegnarsi: l’esperto di vini e la principessa non saranno mai una coppia, come ormai da un po' di tempo si era capito. Del resto, il nipote di Costantino Della Gherardesca lo ripete da settimane: "Amica sì, fidanzata no. Punto". E il concetto è stato ribadito da Barù nell’intervista a Silvia Toffanin trasmessa a Verissimo sabato 9 aprile.

E secondo alcune fonti, le sue parole, alla vincitrice del Grande Fratello Vip 6, non sarebbero proprio andate giù, tanto che la "principessa" ha deciso di tagliare tutti i ponti con lui. A partire da quelli social. Nelle scorse ore infatti Jessica Selassiè ha smesso di seguire Barù su Instagram, forse proprio per mandargli un forte segnale.

Ma se la vincitrice del reality ha cancellato dai suoi "following" Barulino, nickname di Barù su Instagram, dal canto suo il nobile non ha smesso di seguirla. Lei è ancora presente insomma sul suo profilo. La certezza adesso è che l'esperto di vini non ha più nominato la Selassiè, se ha parlato di lei è stato solo per rispondere a delle domande che la riguardavano.

