Maria De Filippi, "perché protegge sempre Pinuccia": la voce (commovente) che gira a Mediaset

Pare esista un motivo sul perché Maria De Filippi abbia accolto sotto la sua ala la dama del Trono Over Pinuccia. Agli occhi del pubblico di Uomini e Donne - il programma in onda su Canale 5 - non è passato inosservato l’atteggiamento di protezione che la conduttrice riserva a Giuseppina Della Giovanna, battezzata ormai da tutti: Pinuccia. La dama di Vigevano non va proprio a genio, però, all’altra queen dello studio: Tina Cipollari. L’opinionista si è scontrata più volte con la signora che non sempre riesce a trattenere l’emozione e in molte occasioni è uscita dallo studio in lacrime per le dure parole di Tina, riporta Gossip e Tv.

Durante tutti questi battibecchi la padrona di casa è sempre intervenuta per difenderla. Ma i fan del programma hanno notato anche che la De Filippi ha tentato più volte di farla riavvicinare ad Alessandro Rausa del Trono Over. Anche se tra i due pare non sia proprio feeling. Si può quindi capire da questa particolare attenzione che abbia un debole per lei. Non tutto il pubblico, però, approva la signora, a causa del suo carattere particolare. Ma sicuramente il cuore della moglie di Costanzo l’ha conquistato.

Come riportato da Nuovo Tv il vero motivo che si cela dietro questa particolare premura sarebbe: “Nei corridoi di Mediaset una gola profonda, che ben conosce le dinamiche dello show, rivela a Nuovo Tv la risposta alla domanda. Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”. Insomma, secondo le voci che corrono al Biscione alcuni dettagli di Giuseppina ricorderebbero alla De Filippi la madre.

