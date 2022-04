Ilary Blasi, cala la mannaia: "Stop all'Isola dei Famosi per una puntata", ecco a chi si deve piegare

Francesco Fredella 13 aprile 2022 a

Stop per l’Isola dei Famosi, che salta un appuntamento. Il programma di Ilary Blasi, che non sta brillando come ascolti, è stato confermato il giovedì santo e a Pasquetta, ma la prossima settimana - come fa sapere Davide Maggio - "si prende una breve vacanza. Giovedì 21 aprile su Canale 5 ci sarà un film, la prima tv di Un Figlio di Nome Erasmus". Cosa accade? E' sempre Maggio sul suo portale a svelare i dettagli dell'operazione. Pare che tutto sia legato alla partenza su Telecinco di Supervivientes, che sarebbe l'Isola dei famosi spagnola. Si svolge negli stessi luoghi del reality della Blasi (con Mariana Rodriguez nel cast).

Rai1, invece, ne approfitta per sfoderare un altro asso dalla manica: Terence Hill a Don Matteo, la fiction che giovedì 28 aprile vedrà l’ingresso nel cast del nuovo prete protagonista, interpretato da Raoul Bova. Sempre Davide Maggio fa sapere che "l’Isola sarà regolarmente in onda ma con una novità. Quindi l’appuntamento del giovedì sarà trasmesso in differita in modo da lasciare la palapa libera ai compañeros iberici (qua lo scorso anno abbiamo spiegato perché registra la versione italiana e non quella spagnola)".

E intanto sull'Isola dei famosi non mancano le tensioni. Che arrivano alle stelle. In pratica, ora più che mai, sono tutti contro tutti: la mancanza di cibo da una parte e le sofferenze fisiche dall'altra stanno mettendo a dura prova i concorrenti del reality condotto dalla Blasi. Che alla prova dello share non sta brillando come il semestre di Signorini: il suo GfVip ha segnato in media il 20% di share.

