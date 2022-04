Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez sbrocca: "Basta con questo circo", il gelo di Ilary Blasi

Francesco Fredella 19 aprile 2022 a

Jeremias Rodriguez tira i remi in barca. E si ferma. Basta Isola dei Famosi, basta reality: il fratello di Belen Rodriguez molla tutto. Si sfoga quando gli dicono che è aggressivo: “Non ce la faccio più in questo circo”. Succede di tutto all'Isola - il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - persino Edoardo Tavassi arriva a sostenere che il comportamento di Roger, Estefania e Blind nei confronti del fratello di Belen e Cecilia sia del tutto incoerente. “Fanno i lecchini con lui”, dice. Uno scontro aperto senza mezzi termini.

Jeremias è molto teso, forse troppo. Addirittura attacca Edoardo Tavassi dicendo: “E’ stato il primo ad attaccarsi a me”. Tra l'altro, il fratello di Guendalina spara colpi contro la squadra avversaria: “Hanno esultato perché noi non mangiavamo, in più di notte sono venuti a mangiare i granchi, Blind, Roger e Estefania”. Ed il rapper sbotta senza mezzi termini: “Non so perché la mattina non si sono lamentati quando dicevamo buono del cocco, con persone maleducate così non ci parlo”. Le critiche volano anche da parte del fratello di Guendalina, che dice: “Bugiardo”. Poi ci pensa Nicolas Vaporidis ad attaccare l'altra squadra puntando il dito pesantemente. “Non è bello esultare”. E Roger si difende così: “Chi mi conosce qua sa che io mangio di tutto, anche i grilli”. Poi Jeremias spara a zero contro Vaporidis e si lascia scappare parole molto dure: “L’ho visto anche lui aggressivo, ultimamente si è tolto dalle litigate”.

Secondo il fratello di Guendalina, Roger avrebbe timore di Jeremias che più volte gli ha fatto perdere la pazienza e le staffe. “Io parlo su prove concrete, quando ho litigato con lui mi fa bravo, però poi è amicone”, dice ancora. E allora interviene la Blasi: “Perché dovrebbero avere paura contro il cognome Rodriguez, io sono terrorizzata”. Alla fine il fratello di Belen sorride ancora una volta e rimarca: “Rido perché è stato il primo ad attaccarsi a me”.

