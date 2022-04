Avanti un altro, "per un pelo". Barbara, la concorrente che sconcerta Paolo Bonolis

Francesco Fredella 21 aprile 2022 a

Record. Vincita record. Ed è davvero un grande salto in avanti per la concorrente di Avanti un altro, si tratta di una donna che arriva fino al gioco finale del game show di Canale Cinque. Grazie alla bravura, coraggio e determinazione vince 99mila euro. Mica poco. Ma non resta l'amaro in bocca, nonostante la vittoria: la campionessa arriva ad un soffio dal traguardo dei 215mila euro, che sarebbe stato un grande bottino.

Bonolis, dopo la vittoria della concorrente, si alza in piedi e la raggiunge per un grande abbraccio. Poi dice: “Per un pelo non portava a casa il massimo”

La donna scrive una pagina di storia della tv molto importante, visto che da sempre chi si occupa di game show riesce - in qualche modo - a essere ricordato. Barbara fallisce sul più bello, e dice: “Non lo sapevo”. Per un pelo non portava a casa 215mila euro”, risponde Bonolis. Nel suo game, che va fortissimo, succede davvero di tutto. Ed il successo è dietro l'angolo.

C'è aria di trionfo nella puntata del game di Canale 5, che incassa pure ascolti molto alti. Ed è per questo motivo che Paolo Bonolis, genio indiscusso della tv, mette tutti d'accordo: dal pubblico allo share. Passando per gli addetti ai lavori. Per la prima volta, dopo la vittoria, anche lui resta a bocca aperta. Non era mai accaduto prima che un concorrente portasse a casa un bottino di quasi 100 mila euro, sfiorandone il doppio. Per un pelo.



