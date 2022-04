Amici, Albe e Serena e un weekend di passione. Il clamoroso "regalino" di Maria De Filippi

22 aprile 2022 a

a

a

Che Maria De Filippi tratti i suoi ragazzi di Amici come figli è risaputo. Questa volta però si è proprio superata. Nell’ultima edizione del talent show firmato Canale 5 è nata una coppia tra gli allievi della scuola. Si tratta di Albe e Serena Carella. I due si sono innamorati nella casa di Amici 21. Per festeggiare i loro primi sei mesi, il cantante ha deciso di sorprendere in maniera speciale la ballerina e per farlo chiede aiuto all’amica Sissi, anch’essa cantante del talent.

Uomini e Donne, ma senza Maria De Filippi: l'ultima versione, indiscrezioni clamorose a Mediaset



Ad intervenire nella sorpresa è però la padrona di casa Maria. La conduttrice fa una proposta molto allettante che, senza pensarci due volte, viene accolta da Albe. La De Filippi regala alla coppia un viaggio a Parigi, la città per eccellenza degli innamorati.

"Fate pena, siete qui solo per...". Tina Cipollari perde la testa: insulti a Ida Platano e Riccardo Guarnieri



“Biglietto per due per Parigi, noi ti regaliamo un viaggio andata e ritorno, fai finta che è il tuo” propone Queen Mery che subito viene accolta con entusiasmo dal cantante dicendo: “A Serena Parigi fa impazzire!”. Un regalo bomba quindi quello che offrirà per il mesiversario. Anche se Albe si sta preparando per la sfida contro LDA (figlio di Gigi D’Alessio) la sua unica priorità al momento è rendere felice la compagna per questa importante tappa nella loro relazione. “Le dai una piccola Tour Eiffel e poi tu fai finta che le hai regalato solo quello. E poi le metti i biglietti sotto il tovagliolo” suggerisce la De Filippi e continua: “Il viaggio lo conveniamo per luglio 2022”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.