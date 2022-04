Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati: "Fuori dal Gf Vip...", la confessione sull'addio

25 aprile 2022 a

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. A dare la notizia l'ex nuotatore. I due giovani, che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, non stanno più insieme. "In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate - scrive il ragazzo su Instagram -. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale".

Dietro l'addio, secondo alcuni, anche la famiglia di lui che non ha mai visto di buon occhio la principessa. Proprio a lei il padre e il fratello di Manuel avevano tolto il "segui" sui social. Pensare che i due sembravano vicinissimi a una convivenza, tanto che il settimanale Vero scriveva: "Tempo di shopping per Bortuzzo e la principessa Selassié. Manuel e Lulù si preparano ad arredare il loro nido d'amore". Ora però le speranze dei loro ammiratori sono nulle: la coppia è distante e non sembrano esserci ripensamenti.

