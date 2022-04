Clizia Incorvaia, seno di fuori in pubblico: la foto che scatena il delirio

26 aprile 2022 a

Nel suo ultimo post Instagram l’influencer Clizia Incorvaia pubblica una carrellata di foto con il figlio Gabriele, nato da poco più di un mese. In ogni scatto la si vede intenta ad allattare il figlio con molta naturalezza e amore, senza mostrare nessuna timidezza di fronte alla fotocamera che la riprende con il seno in vista. Nel commento sotto al post annuncia però che: “Il latte è finito, non allatto più al seno”.

Da qui le polemiche non i sono fatte attendere. La neo mamma dopo aver rivelato la decisione ai suoi followers ha scatenato il disappunto di molti ma lei prontamente ha risposto: “Io sono libera di scrivere e pubblicare quello che voglio, chi non è d’accordo con me non mi segua e non entri a casa mia”. Nel lungo e intimo post la Incorvaia ha così scritto: “Ti ho allattato finché ho avuto il latte devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio per chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse) non è facile.”

Ecco la carrellata di foto di Clizia Incorvaia intenta ad allattare:

Alla fine lancia un messaggio motivazionale e di conforto a tutte quelle neo mamme che non posso più allattare e vivono questa condizione come una sconfitta: “No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere le migliori mamme”.



