Gemma Galgani, voci-choc a Uomini e Donne: "Guardatela bene...", un grosso guaio di salute?

Le dinamiche del Trono Over sembrano essere cambiate. Al centro del format non compare più come un tempo Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne da ormai 10 anni, sembra essere caduta nell’ombra. Sempre abituati a vederla al centro di litigi con l’opinionista Tina Cipollari, ora sembra che la torinese non le interessi più, i suoi attacchi ora sono più rivolti verso Ida Platano e Pinuccia. Insomma, da Maria De Filippi, nel forma di Canale 5, è giallo su Gemma: come sta davvero?

Gemma non è più quella di una volta, e l’hanno notato anche i fan. Interviene rare volte e la puntata non inizia più con lei seduta al centro dello studio. Oggi però un cavaliere, Giacomo, ha chiesto di conoscerla perché crede che lei abbia una storia da raccontare. Solo allora la Cipollari ha approfittato della situazione ed è intervenuta: “Quale storia deve raccontare? È da dieci anni che racconta storie”. Un piccolo intervento che però ha risollevato l’animo dei fan nel rivederla al centro dell’attenzione.

Su Twitter però i più appassionati della Galgani pensano che ci sia qualcosa che non quadra. Hanno infatti ipotizzato che la dama possa avere problemi di salute. Sarà forse questo il motivo del suo allontanamento dalle scene? “No io non la vedo proprio bene, sembra intontita” hanno commentato su Twitter. E ancora “Gemma è così spenta, deve esserle successo qualcosa”. Ovviamente queste sono tutte supposizioni. Vedremo se la dama torinese darà una spiegazione a tutto ciò e rincuorerà i suoi fan.

