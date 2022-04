Amici, il veleno dell'ex prof: "Pettinelli e Cuccarini due incapaci", un grosso caso dalla De Filippi

Francesco Fredella 28 aprile 2022 a

Luca Jurman senza freni. L'ex insegnante di Amici di Maria De Filippi (non dimentichiamo il suo addio burrascoso nel 2011) torna all'attacco. Stavolta prende di mira i professori del talent di Canale 5 più seguito della tv. Lo fa in un'intervista a Nuovo tv, diretto da Riccardo Signoretti. Nel mirino delle sue critiche finiscono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, due grandi professioniste. Ma per Jurman - questo è solo il suo parere - non sarebbero in grado di ricoprire quel ruolo. “Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze, questi talenti non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”, dice l'ex docente di Amici.

Jurman, poi, fa dei paragoni con altre trasmissioni straniere: The Voice, ad esempio, dove ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson. "Mentre in Italia, ad Amici, ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini...”, affonda. Ma le sue parole hanno un sapore particolare: sembra che ce l'abbia per davvero con quel programma che ha lasciato nel 2011. Dalle sue critiche non si salva nemmeno Rudy Zerbi, che deve incassare un duro colpo. “Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni – ha spiegato – ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”.

Quindi è tornato su Anna Pettinelli, riservandole altre parole poco tenere: “Va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”. “Ci sono pseudo insegnanti”, continua. Contro tutti. E' un fiume in piena. Si tratta, ovviamente, delle sue opinioni che non rispecchiano quelle del pubblico. Secondo Jurman, inoltre, diversi suoi colleghi la penserebbero come lui e non vogliono esprimersi. Il motivo? “Per timore di non lavorare più in tv", conclude.

